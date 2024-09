Minnen, battue par Zhang au troisième tour: "Elle m'a constamment mise sous pression"

"Elle a livré un match très solide", a-t-elle confié à Belga après son élimination. "Elle a passé un pourcentage très élevé de premières balles (80%, ndlr) et ses retours furent également excellents. Elle m'a constamment mise sous pression. J'ai essayé de trouver des solutions, mais elle était très forte aujourd'hui. L'ambiance (sur le Court Central, ndlr) était chouette. Le public était acquis à sa cause, mais il ne s'est certainement pas retourné contre moi et n'a pas cherché à me déstabiliser. Je ne suis simplement pas bien entrée dans la partie aujourd'hui, mais c'est également son mérite."

Zhang Shuai, partenaire de double d'Elise Mertens à Pékin, affrontera pour une place en quart de finale la Polonaise Magdalena Frech (WTA 31), tête de série N.23. Greet Minnen, elle, va tourner son regard vers le tournoi WTA 1000 sur dur de Wuhan, du 7 au 13 octobre.