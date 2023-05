Minnen, qui a pris sa revanche contre Burrage : "Mentalement, j'ai été solide"

"Ce ne fut pas un match facile", a-t-elle expliqué à Belga après sa qualification. "Les conditions de jeu n'étaient vraiment pas évidentes. Il y avait énormément de vent, mais je trouve que je m'en suis bien sortie. Mentalement, j'ai été solide et j'ai livré une bonne prestation contre une adversaire qui n'a pas encore beaucoup d'expérience de la terre battue. Je pense d'ailleurs que ce fut l'une des grandes différences. J'ai déjà plus de bouteille et de feeling de la surface. Je savais qu'il était important de rester calme et de ne pas se frustrer, des choses qui, je l'avoue, m'ont parfois joué des tours dans le passé."

Contrainte d'écumer les tournois ITF après être retombée dans les tréfonds du classement WTA à la suite d'une blessure au dos, Greet Minnen dispute en Bretagne son premier tournoi WTA depuis le mois de décembre 2022. Elle affrontera ce vendredi pour une place en demi-finale l'Américaine Emma Navarro (WTA 101), 21 ans, tête de série N.8 du tableau.