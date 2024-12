Novak Djokovic déplore le manque de "transparence" dans les affaires de dopage: "Je m'interroge simplement"

Par deux fois en mars 2024, des traces infimes de clostébol (stéroïde) ont été trouvées dans l'organisme de Sinner qui a été brièvement suspendu à chaque fois. Mais l'Italien a plaidé l'ignorance et surtout la contamination, et a été totalement blanchi par l'Agence internationale pour l'intégrité dans le tennis (Itia) avant que l'Agence mondiale antidopage (AMA) n'interjette appel. Quelques mois après Sinner, la Polonaise Iga Swiatek, actuelle N.2, a elle aussi été suspendue un mois pour dopage après la découverte en août de trimétazidine dans son organisme. Là aussi, l'Itia a accepté l'excuse de contamination.

Selon Djokovic, 37 ans, qui jouera en double avec Kyrgios au tournoi de Brisbane cette semaine, les joueurs de haut niveau comme Sinner et Swiatek sont traités différemment de ceux qui occupent une position plus basse dans les classements ATP et WTA. "Je pense que Nick a des arguments valables en ce qui concerne la transparence et l'incohérence des protocoles et des comparaisons au cas par cas", a souligné le Serbe. "Nous avons des joueurs qui attendent depuis plus d'un an que leur cas soit résolu", a-t-il rappelé.

"Sinner a reçu la nouvelle (des tests positifs) en avril et l'annonce n'a été faite qu'en août, juste avant l'US Open. L'ATP n'a pas vraiment parlé en profondeur des raisons pour lesquelles elle a gardé cette affaire à l'écart du public", a-t-il déploré.