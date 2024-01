Novak Djokovic émerge contre Taylor Fritz après quinze premières balles de break manquées

Novak Djokovic est le premier qualifié pour les demi-finales de l'Open d'Australie, le premier tournoi du Grand Chelem de la saison 2024. Le N.1 mondial serbe a pris le dessus sur l'Américain Taylor Fritz (ATP 12/N.12) en quatre manches, 7-6 (7/3), 4-6, 6-2, 6-4, mardi à Melbourne. La partie a duré 3 heures et 45 minutes, et Djokovic a tardé à émerger en ne réussissant aucun break dans les deux premières manches malgré quinze opportunités.

En demi-finale, le Serbe attend le vainqueur de la rencontre entre l'Italien Jannik Sinner (ATP 4/N.4) et le Russe Andrey Rublev (ATP 5/N.5) qui aura lieu plus tard dans la journée. De l'autre côté du tableau, le Polonais Hubert Hurkacz (ATP 9/N.9) et le Russe Daniil Medvedev (ATP 3/N.3) s'affronteront mercredi, de même que l'Espagnol Carlos Alcaraz (ATP 2/N.2) et l'Allemand Alexander Zverev (ATP 6/N.6).

Malgré sa défaite, Taylor Fritz réintégrera le top-10 à l'issue du tournoi. L'ancien N.5 figurera à la 9e place du classement ATP, devant le Grec Stefanos Tsitsipas qui passera de la 7e à la 10e place, l'Australien Alex de Minaur et le Norvégien Casper Ruud qui reculeront tous les deux d'une place aux 11e et 12e rangs.