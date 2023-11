Novak Djokovic prend sa revanche sur Holger Rune et rejoint le dernier carré

Novak Djokovic (ATP 1) s'est qualifié vendredi soir pour les demi-finales du dernier ATP Masters 1000 de la saison à Paris-Bercy, joué en salle sur surface dure et doté de 5.779.335 euros. Le Serbe de 36 ans a battu le tenant du titre en quarts de finale le Danois Holger Rune (ATP 7), qui l'avait battu en finale l'an dernier: 7-5, 6-7 (3/7), 6-4. Le match a duré 2h54.

L'homme aux 24 titres du Grand Chelem et 39 titres en ATP Masters 1000 affrontera pour une place en finale (ce serait sa 137e sur le circuit ATP) le vainqueur du match entre l'Australien Alex De Minaur (ATP 13) et le Russe Andrey Rublev (ATP 5), qui se jouera plus tard dans la soirée de vendredi.

La première demi-finale opposera le Bulgare Grigor Dimitrov (ATP 17) et le Grec Stefanos Tsitsipas (ATP 6). Elle est prévue samedi après-midi à partir de 14 heures.