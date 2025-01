Open d'Australie: Elise Mertens éliminée au second tour, "j'avais le sentiment de ne pas avoir de réponse"

Battue par l'Américaine Jessica Pegula (WTA 6) dès le 2e tour de l'Open d'Australie, mercredi, Elise Mertens s'est dite insatisfaite de sa performance affichée dans la Margaret Court Arena. Sortie en deux manches et moins d'une heure et quart, 6-4, 6-2, elle aurait pu, de son propre aveu, "être plus régulière et agressive", comme la Limbourgeoise l'a expliqué auprès de la fédération belge de tennis.

Physiquement, Elise Mertens n'a pas été perturbée par ses récents problèmes de cheville. "J'avais bien récupéré, la cheville était bandée mais cela ne me dérangeait pas." Avec un kiné dans ses valises depuis le tournoi de Hobart, où elle s'est inclinée en finale samedi, elle n'a pas subi le volume des matchs.

"Je ne suis pas très contente de mon niveau", a entamé la 34e joueuse mondiale. "J'aurais pu être plus régulière et agressive. J'ai essayé de trouver des solutions dans le deuxième set, mais j'avais le sentiment de ne pas avoir de réponse aujourd'hui." De l'autre côté du court, Pegula "a grandi dans le match" et n'a pas laissé à la N.1 belge l'occasion de développer son jeu, qui "a beaucoup à apprendre de cette rencontre. Il y a des choses à faire pour revenir à un niveau plus élevé."

Comme en 2024, Mertens débute donc l'année avec une défaite en finale en Tasmanie et une sortie au 2e tour du premier Grand Chelem de la saison. "C'est dommage de perdre à ce stade. J'aurais aimé faire un peu plus que de rééditer les performances de la saison dernière, même si je ne perds pas de points. Il faudra que j'essaie d'être tête de série pour les prochains Grands Chelems (dans le top 32 mondial, ndlr) et ainsi éviter un tirage trop difficile. Ce sera un grand objectif pour 2025", a-t-elle ajouté.

Désormais, la joueuse de 29 ans tourne son regard vers le double, dans lequel elle côtoie pour la première fois l'Australien Ellen Perez. "Nous devons engranger de l'expérience ensemble, mais elle sait comment je joue, et je sais comment elle joue car nous nous sommes déjà beaucoup affrontées. C'est quelqu'un qui communique bien." Il faudra toutefois s'adapter rapidement, car le premier entraînement commun n'aura lieu que jeudi. "Nous verrons comment cela se passe lors du premier match."

Double lauréate et tenante du titre à Melbourne, Elise Mertens "vise la victoire. J'ai un titre à défendre."

Après l'Australie, la N.1 belge prévoit de se rendre au WTA 250 de Singapour, à partir du 27 janvier, "pour empocher des points, entraîner le double et travailler la forme afin d'éviter les blessures. C'est le moment de bâtir." Avec l'avancement de sa carrière, les objectifs évoluent. "Cela n'aurait plus vraiment de sens pour moi de parler de viser le top 20, par exemple. L'important est de prendre du plaisir à jouer au tennis, garder la passion et toujours observer du progrès."