Rafa n'abandonne jamais: l'incroyable coup de Nadal face à Djokovic

Rafael Nadal et Novak Djokovic s'affrontent pour la dernière fois ce samedi soir. Et l'Espagnol a montré qu'il en avait encore dans la raquette avec un passing dont il a le secret.

Dans le dernier match entre les deux légendes ce samedi soir, Rafael Nadal avait concédé un break au pire des moments dans le deuxième set, permettant au Serbe de servir pour le match. Toujours aussi fort mentalement, le Majorquin a tenu le coup et empoché le jeu de service de son meilleur ennemi.

Dans un match avec des hauts et des bas, Rafael Nadal a montré qu'il pouvait encore sortir des coups de très grande classe face à Novak Djokovic.

Dans le jeu suivant, en confiance, Rafa a ensuite réalisé un coup génial. Alors qu'il avait été mis en difficulté dans son coup droit, le Taureau de Manacor a tout jeté dans un passing qui est venu prendre l'angle du court.

Nadal laissait alors exploser sa joie, et on le comprend, c'était tout simplement magique. 'Rafa' s'est finalement incliné en deux sets, perdant le second au tie-break.