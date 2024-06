Roland-Garros: Djokovic forfait, Sinner en demies et futur N.1

Ce forfait implique en outre qu'il perdra sa place de N.1 mondial à l'issue du tournoi au profit de Jannik Sinner, après y avoir passé en cumulé le record de 428 semaines (soit plus de huit ans !).

Novak Djokovic, blessé au genou en glissant intempestivement en huitièmes de finale, avait prévenu qu'il n'était pas certain de pouvoir jouer son quart: une IRM a confirmé mardi sa prédiction et le Serbe, en quête d'un 25e titre du Grand Chelem, a déclaré forfait.

Lundi soir, Djokovic avait battu Francisco Cerundolo 6-1, 5-7, 3-6, 7-5, 6-3 en ayant recours à une forte dose d'anti-inflammatoires et avait expliqué s'être fait mal au début du deuxième set en glissant, selon lui, à cause d'un manque de terre sur le court.

- "Le rêve" -

Tenant du titre à Paris, le Serbe de 37 ans devait aller jusqu'en finale pour avoir une chance de rester sur le trône mondial. Sinner deviendra donc lundi à 22 ans le premier Italien N.1 mondial.

En attendant, il a éliminé le Bulgare Grigor Dimitrov (10e) 6-2, 6-4, 7-6 (7/3) et affrontera en demi-finales le vainqueur du choc entre Stefanos Tsistipas (9e), finaliste 2021, et Carlos Alcaraz (3e), vainqueur de l'US Open 2022 et de Wimbledon 2023.