Rome: Djokovic réussit sa rentrée, puis reçoit une gourde sur la tête en sortant du court

Djokovic a maîtrisé l'imprévisible Corentin Moutet qu'il a dominé en deux sets 6-3, 6-1. Mené 3 à 1 après avoir perdu son service d'entrée, le Serbe n'a ensuite plus laissé qu'un seul jeu au Français.

L'année 2024 ne réussit décidément pas à Novak Djokovic: en quête de résultats et de confiance après quatre premiers mois décevants, le N.1 mondial a facilement remporté vendredi son premier match à Rome, puis a reçu, en sortant du court, une gourde sur la tête qui l'a blessé sans gravité.

"Djoko" a bien été aidé par les sautes d'humeur de son adversaire, qui a piqué une colère contre l'arbitre et fait rire les spectateurs lorsque son téléphone a sonné en plein match.

Selon une autre vidéo, il s'est affalé par terre et, rejoint par une personne de son entourage, il est resté plusieurs minutes prostré avant de repartir vers les vestiaires.

Un porte-parole de la Fédération italienne de tennis, organisatrice du tournoi, a indiqué à l'AFP que Djokovic "a une entaille sur le haut du crâne qui n'a pas nécessité la pose de points de suture, simplement de colle chirurgicale".

"Il a été ramené à son hôtel et n'était pas ravi, comme on peut l'imaginer et le comprendre" après cet incident, a expliqué cette source.