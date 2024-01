Ruben Bemelmans, coach de Zizou Bergs, repêché et défiera Tsitsipas: "La joie est énorme"

"Tout le monde connaît évidemment Tsitsipas", a poursuivi le coach limbourgeois. "C'est un joueur très offensif, qui sert très bien et a un gros coup droit. La tactique est très simple pour demain, nous l'avons clairement évoqué. Zizou devra y aller, lâcher ses coups. Le plus important sera d'essayer de dérégler Tsitsipas pour l'empêcher de dicter les débats avec son coup droit. Zizou aime aussi jouer de manière agressive et ce sera donc à celui qui parviendra à frapper le premier. Il hérite d'une deuxième chance, l'occasion de se montrer et de continuer l'aventure. Et je sais qu'il va tout faire pour la saisir."