Sander Gillé et Joran Vliegen se hissent au troisième tour

Sander Gillé et Joran Vliegen se sont qualifiés pour le troisième tour du double messieurs de Roland-Garros, deuxième tournoi du Grand Chelem de la saison, dimanche à Paris.

Gillé et Vliegen, qui se partagent la 18e place mondiale en double, se sont imposés en deux sets 6-4, 6-4 face à la paire composée de l'Australien John Peers (ATP 43 en double) et du Russe Roman Safiullin (ATP 335 en double). La rencontre a duré 1 heure et 23 minutes.

La paire belge de Coupe Davis, tête de série N.10, affrontera la paire formée par le Finlandais Harri Heliovaara (ATP 38 en double) et le Britannique Henry Patten (ATP 49 en double) qui a battu en deux sets 6-3, 7-5 le duo composé du Britannique Luke Johnson (ATP 74 en double) et du Tunisien Skander Mansouri (ATP 66 en double).