Sinner domine Djokovic, la demi-finale entre Italie et Serbie se jouera au double

Plus tôt,Miomir Kecmanovic (ATP 55) était opposé à Lorenzo Musetti (ATP 27). Il a gagné en trois sets et 2h23. Dans le premier set, Musetti a été breaké dès le premier jeu. L'Italien est revenu à égalité au 10e jeu pour finalement remporter la manche au jeu décisif (9/7). Kecmanovic a été impérial ensuite face à un adversaire diminué physiquement et a remporté les deux sets suivant sur un score fleuve (6-2, 6-1).

La décision tombera à l'issue du double entre Djokovic et Dusan Lajovic d'un côté et Jannik Sinner et Lorenzo Sonego de l'autre pour une place en finale. Celle-ci aura lieu dimanche à 16h face à l'Australie, finaliste en 2022 et victorieuse vendredi de la Finlande (2-0).