Sofia Costoulas éliminée au premier tour, Tilwith Di Girolami passe en double

Di Giromali et De Koning joueront en quarts de finale contre la Néerlandaise Arantxa Rus et la Mexicaine Maria Jose Portillo Ramirez, têtes de série N.3.

Le duo s'est imposé mercredi face à l'Azerbaïdjanaise Michelle Dzjachangirova et la joueuse de Curaçao Sarah Victoria Majesty Nita en deux manches - 6-2, 6-3 - et 63 minutes de jeu.

Ysaline Bonaventure, 29 ans, n'a plus joué depuis son abandon en qualifications à l'Open d'Australie au début de l'année et a été opérée au genou le 24 janvier. Elle figure aujourd'hui an 842e rang en simple et 1408e en double.