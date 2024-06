Swiatek "impressionnée" par Paolini, l'Italienne "vit les plus beaux jours de sa vie"

Iga Swiatek a reçu la Coupe Suzanne-Lenglen des mains des légendes du tennis Chris Evert et Martina Navratilova après sa troisième victoire consécutive à Roland-Garros. La numéro 1 mondiale polonaise a été nettement la plus forte en finale contre l'Italienne Jasmine Paolini (WTA 15).

Swiatek était inarrêtable pendant ce Roland-Garros, bien que sa troisième victoire consécutive ait été en péril lors du deuxième tour contre la Japonaise Naomi Osaka (WTA 134). L'ancienne numéro 1 mondiale avait même gaspillé une balle de match contre Swiatek, qui a finalement gagné en trois sets après trois heures de jeu. "À ce moment-là, j'étais vraiment presque éliminée du tournoi. Je devais croire qu'un quatrième titre était encore possible. C'était un tournoi plein d'émotions", a raconté une Swiatek nerveuse au cours d'un discours plutôt désordonné.

"C'était fantastique. J'adore ce tournoi et j'ai hâte de revenir", a réagi la quadruple championne qui, comme à son habitude, a loué sa rivale Paolini. "J'ai été très impressionnée par son jeu ces dernières semaines. Surtout sur terre battue, elle est capable de beaucoup et j'espère qu'elle pourra atteindre encore de nombreuses finales."

Paolini, de son côté, a clairement apprécié sa première finale en Grand Chelem et a félicité longuement Swiatek. "Jouer contre toi sur terre battue est l'un des défis les plus difficiles dans ce sport. C'était un tournoi incroyable et je suis déjà très fière de moi."

Paolini aura encore une chance dans la finale de double à Roland-Garros. Aux côtés de sa compatriote Sara Errani, elle affrontera dimanche l'Américaine Coco Gauff et la Tchèque Katerina Siniakova. "Jusqu'à présent, ce furent les plus beaux jours de ma vie et ils se poursuivront demain en finale de double."