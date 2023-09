Tennis: Garcia et Kenin qualifiées en demi-finales à Guadalajara

Kenin, 24 ans, est remontée progressivement dans le classement après avoir chuté à la 426e place mondiale l'année dernière à la suite d'une série de blessures et de bouleversements dans son équipe d'entraîneurs.

L'Américaine a remporté 14 de ses 17 dernières rencontres sur le circuit WTA depuis juillet, et est prête à revenir dans le Top 30 après ce tournoi.

Jeudi, Kenin a obtenu sa nouvelle place en demi-finale à la dure, en se qualifiant malgré 14 doubles fautes, Fernandez réussissant quant à elle 15 aces.

"Elle a très bien commencé la deuxième manche et j'ai failli revenir, j'ai failli gagner. J'étais un peu frustrée d'avoir perdu, mais c'est une combattante, alors je savais que je devais me calmer et me battre dans le troisième set", a-t-elle commenté à l'issue du match.