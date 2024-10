Thomas Bach, président du CIO: "Tu es une légende"

"Tu es une légende. Une véritable athlète olympique et un grand champion qui comprend que le sport a le pouvoir de rendre le monde meilleur. Quoi que tu fasses ensuite, je suis certain que tu continueras à donner tout ce que tu as, comme tu l'as fait tout au long de ta carrière. Chapeau !"

Rafael Nadal a disputé quatre Jeux Olympiques (2004, 2008, 2016, 2024) dans sa carrière. Il a remporté la médaille d'or individuelle à Pékin en 2008 et celle du double messieurs à Rio en 2016 en compagnie de Marc Lopez.