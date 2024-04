Un duel entre Hubert Hurkacz et Pedro Martinez en finale

Hubert Hurkacz et Pedro Martinez s'affronteront dimanche en finale du tournoi de tennis ATP 250 d'Estoril, épreuve sur terre battue dotée de 579.320 euros, à l'issue des demi-finales disputées samedi.

Hurkacz, 10e mondial et tête de série N.2, a pris le dessus sur le Chilien Cristian Garin (ATP 112) avec une victoire en trois sets 6-3, 3-6, 6-3 en 1 heure et 58 minutes. Le Polonais, 27 ans, se qualifie pour la 10e finale de sa carrière, la première cette saison et la première de sa carrière sur terre battue. Il tentera de remporter un 8e titre.

Martinez, 77e mondial, a surpris le Norvégien Casper Ruud, 8e mondial et tête de série N.1, en s'imposant en trois sets 6-4, 4-6, 6-4 en 3 heures et 7 minutes. L'Espagnol, 26 ans, disputera la troisième finale de sa carrière, la première cette saison. Il visera un deuxième titre après celui remporté à Santiago au Chili en 2022.