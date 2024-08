Un duel entre Linda Noskova et Lulu Sun en finale

Noskova, 35e mondiale et tête de série N.6, s'est imposée en deux sets 7-6 (9/7), 7-5 contre l'Américaine Emma Navarro, 13e mondiale et tête de série N.2, en 1 heure et 58 minutes. La Tchèque, 19 ans, jouera la 3e finale de sa carrière, la première cette saison. Elle avait perdu ses deux précédentes finales, disputées en 2023 à Adélaïde et à Prague.

Sun, 57e mondiale, a battu en trois sets 7-5, 3-6, 7-6 (8/6) la Russe Ekaterina Alexandrova, 30e mondiale et tête de série N.3, en 2 heures et 19 minutes. La Néo-Zélandaise, 23 ans, va disputer sa toute première finale sur le circuit après avoir atteint les quarts de finale de Wimbledon en juillet dernier.