Une finale 100% polonaise entre Magdalena Frech et Magda Linette

La finale du tournoi de tennis WTA 250 de Prague, épreuve sur terre battue dotée de 267.082 dollars, opposera les Polonaises Magdalena Frech et Magda Linette après les demi-finales jouées jeudi.

Frech, 57e mondiale et tête de série N.6, a profité de l'abandon de la Tchèque Laura Samson (WTA 634) dans le troisième set alors que le score était de 3-6, 6-0, 4-2 en faveur de la Polonaise. La joueuse de 26 ans disputera la toute première finale de sa carrière sur le circuit. Elle avait remporté le tournoi WtA 125 Challenger de Concord en 2021.

Dans l'autre demi-finale, Linette, 48e mondiale et tête de série N.4, a battu en trois sets 6-3, 3-6, 7-6 (7/2) la Tchèque Linda Noskova, 27e mondiale et tête de série N.1. La Polonaise, 32 ans, jouera la 8e finale de sa carrière, la deuxième cette saison après celle perdue à Rouen. Elle compte deux titres à son palmarès: au Bronx en 2019 et à Hua Hin en 2020.