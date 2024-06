Van Uytvanck revient pour une dixième participation: "C'est toujours chouette d'être ici"

"C'est cool", a-t-elle confié à la Fédération belge de tennis. "C'est toujours chouette d'être ici. J'aime jouer sur gazon et le corps va bien. J'ai souffert de diarrhée à Gaiba, mais je vais mieux. J'ai été m'entraîner à Rosmalen et rien ne devrait m'empêcher de me donner à fond", a ajouté la native de Vilvorde, qui garde de très bons souvenirs de ses précédentes participations. "Je suis surtout heureuse d'avoir pu affronter Barty ici (la N.1 mondiale en 2019, ndlr). Mais quand on joue dix fois Wimbledon, c'est normal de tomber de temps à autre sur des cadors."

Alison Van Uytvanck avait même atteint les huitièmes de finale en 2018, après avoir battu au passage l'Espagnole Garbine Muguruza, tenante du titre et N.3 mondiale à l'époque. La Grimbergeoise est donc capable de réaliser de belles choses sur le gazon londonien, mais vu sa situation, elle se garde bien de tirer des plans sur la comète.