Vicky Van de Peer battue en finale du double d'un 15.000 dollars en Serbie

Vicky Van de Peer et Daria Kuczer, 25 ans, se sont inclinées devant la paire serbe formée par Natalija Senic et Nina Stojanovic. La partie s'est achevée sur le score de 7-5, 7-5 au bout d'1 heure et 32 minutes de jeu.

Vicky Van de Peer (WTA 827), 23 ans, compte deux titres ITF en simple à son palmarès, aucun encore en double.