Wimbledon: grande première pour Giovanni Mpetshi Perricard et Arthur Fils

Repêché des qualifications dimanche, Giovanni Mpetshi Perricard a joué mardi son tout premier match à Wimbledon, qu'il a gagné au terme d'un terrible bras de fer contre l'Américain Sebastian Korda. Grande première aussi pour Arthur Fils qui a battu le Suisse Dominic Stricker.

Sur un total de vingt Bleus engagés dans le tableau principal (14 hommes et 6 femmes), six sur douze étaient passés lundi au deuxième tour. Mardi, deux sont passés, un a été battu mais quatre doivent encore jouer et le match entre Quentin Halys et l'Américain Christopher Eubanks a été reprogrammé mercredi en raison du retard pris à cause le la pluie.