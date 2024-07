Zizou Bergs éliminé au premier tour par Laslo Djere

Bergs, 73e mondial, le meilleur classement de sa carrière, a été battu en deux sets 6-3, 7-6 (7/4) par le Serbe Laslo Djere (ATP 57) en 1 heure et 47 minutes. Le Limbourgeois a pourtant mené 5-2 dans le second set mais a laissé son adversaire revenir à 5-5. Djere s'est ensuite montré le plus solide dans le jeu décisif.

Sander Gillé et Joran Vliegen, qui se partagent la 30e place mondiale en double, sont également dans le nord de l'Allemagne. La paire belge de Coupe Davis, tête de série N.5, rencontrera les Allemands Dominik Koepfer (ATP 73 en double) et Andreas Mies (ATP 61 en double), bénéficiaires d'une invitation.