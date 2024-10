Zizou Bergs, très en forme, élimine Facundo Diaz Acosta au premier tour

Dans une Lotto Arena bien garnie tout acquise à sa cause qui accueille pour la 9e année le plus important tournoi de tennis en Belgique qui offre une dotation de 690.135 euros, Bergs, 25 ans, a décroché son billet pour les huitièmes de finale (2e tour). Le Limbourgeois a émergé en deux manches serrées 7-5 et 6-4 et 1 heure et 45 minutes de jeu.

Face à un adversaire qui n'a gagné que trois de ses onze matchs sur dur cette année, Bergs a d'emblée pris l'initiative, se montrant très offensif, montant au filet. Il signa un break d'entrée. Diaz Acosta trouva ses marques petit à petit du fond du court. S'il manqua une balle de 2-2, le gaucher sud-américain sauva deux balles de 4-1, ne profita pas de son occasion de revenir à 3-3. Il saisit la suivante (4-4). Loin de se décourager, Zizou continuait d'attaquer dès que possible. Il signa un second break avant de conclure la manche sur un ace (7-5).