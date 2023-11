Une étape de 48 h attend les concurrents du Dakar 2024

La 46e édition du Dakar, la 5e organisée en Arabie saoudite, se déroulera du 5 au 19 janvier 2024. Le départ sera donné le 5 janvier à AlUla et l'arrivée sera jugée à Yanbu en bord de mer Rouge après 7.891 km de routes, de pistes et de dunes, dont 4.727 km de spéciales, ont indiqué lundi les organisateurs, qui ont dévoilé le parcours du Dakar 2024.

Les 354 véhicules engagés auront un menu corsé dès la première semaine. "Dès la troisième étape, ils auront à composer avec un marathon qui oblige de rouler à l'économie sur deux jours", indique le communiqué de l'organisation. Et en fin de semaine, le concept est poussé encore plus loin avec l'invention de la "48h chrono", soit une étape qui s'étale sur deux jours et disperse les concurrents en quasi-autonomie sur huit bivouacs différents dans le désert de l'Empty Quarter.

La deuxième semaine proposera notamment l'étape la plus longue de cette édition 2024, 873 km dont 483 de spéciale au menu de la 7e étape.