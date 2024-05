Victoire de Cédric Bollen à Magny-Cours

Le championnat European Fun Cup a vécu sa quatrième manche de sa saison sur le circuit français de Magny-Cours, dans la Nièvre. À l'issue d'une course de huit heures lundi, la victoire au classement général est revenue à Cédric Bollen, associé aux Français Raphael Bolle de Bal et Lucca Ayari, sur la Fun Cup N°424 de l'écurie belge Groupe Lemoine by M3M.

Par ailleurs, l'on notera les victoires en catégorie Fun pour Louis Mazuin-Lucas Taelman (N°541 Mazuin Sport), en Pure pour Ben, Pierre, Sam et Max Schroeder (N°488 Ben Watches Milo) et en Biplaces pour Lorenzo Donniacuo-Sébastien Jungen-Stéphane Villers (N°356 Milo Drive4fun). La prochaine manche, les 25 Heures Fun Cup de Spa-Francorchamps se disputera les 15 et 16 juillet.

Le BGDC se tenait également sur le circuit de Magny-Cours où 200 minutes de course étaient au programme. Léquipage Olivier Dons-Kurt Hensen s'est imposé au volant de la Porsche 992 GT3 Cup N°17, six secondes devant Johan et Michael Van Peperzeel. Le tiercé est complété par Patrick Dubois et Cédric Wauters, lauréats en catégorie GT4+ sur Toyota Supra.

Victoire aussi en classe B pour Yvan Muller et Gaël Frère (Renault Clio Cup); Rogier Van Kuyk et Thomas Leten (Renault Clio II) l'ont emporté en classe A.

Le Belcar Endurance Championship a par ailleurs entamé sa saison sur le circuit de Zolder dans le cadre du New Race Festival. Le duo Belgo-néerlandais Filip Teunkens-Dirk Schouten (Porsche 911) s'est imposé devant Dylan Derdaele-Jan Lauryssen (Porsche 911). Lauryssen s'est distingué en ralliant l'arrivée après avoir fait un tonneau. Bert et Stienes Longin, associés à Peter Guelinckx, complètent le podium sur Audi R8 GT2.