WRC: Evans prend la tête du Rallye de Monte-Carlo, Ogier 3e

Le vice-champion du monde a en effet réalisé les deux temps scratch et a déjà creusé un bel écart avec ses concurrents puisque son dauphin, le Belge Thierry Villeneuve (Hyundai) pointe déjà à plus de 15 secondes, tandis qu'Ogier, qui vise une dixième victoire record dans l'épreuve, est relégué à 21,6 secondes.

"On a perdu pas mal de temps, plus que ce que l'on aurait voulu. Certaines sections étaient piégeuses, c'était compliqué d'être plus rapide sauf en prenant beaucoup de risques. J'espère que demain (vendredi) on pourra faire mieux. Il faut rester serein, il n'y a aucune raison de paniquer", a expliqué Ogier, qui est apparu fatigué après une journée éprouvante.

Evans s'est adjugé la première spéciale devant l'Estonien Ott Tänak, de retour chez Hyundai cette saison, tandis qu'il a devancé Neuville dans la deuxième.