Attention si vous allez à Charleroi: un nouveau chantier débute ce lundi sur l'A54

Si vous devez vous rendre à Charleroi ce matin, il faudra s'armer de patience... Un nouveau chantier va complètement paralyser l'autoroute A54. Impossible d'emprunter ce tronçon de 6km entre Gosselies et Charleroi dès ce matin et jusqu'au 23 août. Où sont mises en place les déviations?

Un nouveau chantier débute sur l'A54 entre Gosselies et Charleroi dès ce matin. 20.000 véhicules empruntent normalement chaque jour ce tronçon. Lorsque l'axe a été fermé ce matin, il y a bien eu quelques ralentissements mais pas d'embouteillage.

De gros ralentissements sont à prévoir, notamment sur la E42, le trafic y étant plus dense que d'habitude à cause des déviations.

Sur le réseau secondaire, quelques embarras de circulation ont été observés à différents moments de la matinée entre Gozée et Charleroi sur la Nationale 5.

"Il faut savoir que les équipes ont profité de la baisse de fréquentation de l'autoroute et du fait qu'une déviation autoroutière pouvait être mise en place pour fermer totalement l'autoroute E420 à A54 dans un sens en direction de Charleroi", explique Héloïse Winandy, porte-parole de la Sofico.

Un chantier conséquent: voici à quoi il servira

Ce chantier conséquent sur une distance de 6,5 km doit notamment permettre de réhabiliter le revêtement de l'autoroute. "Nous allons également traiter 12 ponts supérieurs, travailler sur 7 ponts inférieurs à l'autoroute et nous profitons de la fermeture de l'autoroute pour nettoyer la signalisation, curer des avaloirs, couler à certains endroits de nouvelles bordures en béton en berme centrale", ajoute la porte-parole.

La fermeture complète d'un axe comme celui-ci n'est pas une mesure courante. Elle permet de travailler plus rapidement et dans de meilleures conditions de sécurité. Prudence donc, et surtout patience si vous empruntez ce tronçon, car les travaux devraient durer jusqu'au 23 août.