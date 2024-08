Une ligne du métro bruxellois partiellement interrompue durant plus de deux semaines dès ce soir: voici pourquoi

La Stib remplace, depuis 2017, la signalisation existante de ses lignes de métro 1 et 5 par un système plus moderne: le "CBTC" ou "Communication Based Train Control". En août, le chantier entre dans sa dernière ligne droite: la phase de test. À l'avenir, le système devrait améliorer la circulation des métros, la rendant plus fiable et plus régulière.

La signalisation actuelle, en service depuis 1976, est remplacée par le système CBTC. Grâce à des balises embarquées dans chaque rame, cette technologie utilise des données en temps réel afin de déterminer la distance précise entre les rames de métro et ainsi augmenter la fréquence sur le réseau, sans sacrifier pour autant la sécurité.