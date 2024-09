"7 millions dans nos caisses... ce n'est pas assez": comment les congrégations religieuses gèrent-elles leur argent en Belgique?

L'Église belge est financée par l'État à hauteur de 300 millions d'euros chaque année, un montant qui équivaut au budget annuel d'une ville comme Schaerbeek, comptant 130 000 habitants. Cependant, à cette subvention publique s'ajoutent les ressources considérables détenues par les congrégations religieuses. Les sœurs et les frères, en effet, versent l’intégralité de leurs revenus à leur communauté, accumulant ainsi des sommes importantes au fil des ans.

7 millions en caisse... et ce n’est pas assez !

Parmi ces congrégations, les Sœurs de Notre-Dame, présentes à Namur, détiennent aujourd'hui environ 7 millions d'euros. Une somme non négligeable, comme le confirme sœur Pauline, qui dirige la branche wallonne de la communauté. "Je ne dirai pas qu'on n'a pas d'argent. On fait en sorte qu'on ait quand même de l'argent sur le portefeuille. Plus ou moins 7 millions sur le compte des Sœurs de Notre-Dame aujourd'hui. Et ce n'est pas tout à fait assez pour subvenir à nos besoins", explique-t-elle.