"On achète de plus en plus nos vêtements en ligne": les enseignes de moyenne gamme en difficulté

Le secteur du prêt-à-porter fait face à une crise majeure, les enseignes de vêtements de gamme moyenne étant particulièrement touchées par la concurrence des boutiques en ligne et du marché de seconde main. Éclairage sur les conséquences de cette évolution sur le marché et sur les habitudes des consommateurs.

Depuis quelques années, le marché de l'habillement se polarise. Une tendance qui profite aux extrêmes : les enseignes à très bas prix d'un côté, les magasins haut de gamme de l'autre. "On voit que le luxe a le vent en poupe, c'est quelque chose qui fonctionne bien et qui surfe sur les crises. A contrario, tout ce qui est hard discount marche très bien aussi. Les offres de type Shein ou Primark", explique Angy Geert, professeur de marketing à l'UMons.

En Belgique, les achats en ligne de vêtements représentaient l'an dernier un chiffre d'affaires de plus d'un 1.6 milliard d'euros. C'est la catégorie d'articles la plus vendue sur Internet. "On achète de plus en plus nos vêtements en ligne", éclaire Wim Van Edom, économiste chez Comeos.

Dans le secteur du prêt-à-porter, comme dans la grande distribution, certaines enseignes optent pour un réseau de franchisés, espérant ainsi mieux résister à la crise.