Année noire pour les entreprises belges: un record d'emplois perdus dans les faillites, une région est particulièrement touchée

En 2024, la Belgique a enregistré 11.549 faillites, un chiffre en hausse de 7,2 % par rapport à 2023, entraînant la perte de 27.187 emplois, un nouveau record selon Graydon. La Flandre est la région la plus touchée.

En 2024, 11.549 entreprises ont mis la clé sous la porte, une hausse de 7,2% par rapport à 2023 et le nombre le plus élevé après 2013 et 2019, selon l'indice établi par Graydon.

La Flandre représente à elle seule 6.674 faillites, un nouveau record, en hausse de 5,5% par rapport à 2023,

À lire aussi C'est terminé: le club de Deinze est officiellement en faillite

Parmi les sociétés ayant mis un terme à leurs activités l'an dernier, une quinzaine comptaient plus de 100 travailleurs, contre seulement six en 2023.