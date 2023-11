Argenta augmente les taux d'intérêt sur plusieurs comptes d'épargne

Argenta relèvera les taux d'intérêt sur le compte d'accroissement et le compte de fidélité à partir du 1er décembre, annonce la banque lundi. Les taux de tous ses comptes d'épargne réglementés avaient déjà augmenté en juillet dernier.

Sur le compte d'accroissement, le taux de base passera de 0,75 à 1,20% avec une prime de fidélité de 1,80%. Le taux de base du compte de fidélité augmentera, lui, de 0,15 à 0,25% tandis que la prime de fidélité sera de 1,75% (contre 1,10%). La prime de fidélité n'est acquise que pour les montants qui restent sur le compte d'épargne réglementé sans interruption pendant 12 mois après le dépôt.

Toujours à partir du 1er décembre, le compte d'épargne non réglementé Pro Plus rapportera par ailleurs 0,50% de taux de base et 0,25% de prime de fidélité.