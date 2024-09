"Au nom du Père, du Fric et du Saint-Esprit": découvrez notre enquête exclusive sur l'argent de l'Eglise catholique belge

D'où provient l'argent de l'Eglise catholique et comment est-il utilisé ? C'est le sujet d'une enquête exclusive intitulée "Au nom du Père, du Fric et du Saint-Esprit", réalisée par Christophe Deborsu, Xavier Gérard, Denis Caudron et Catherine Vanzeveren.

Les congrégations religieuses, telles que les Sœurs de Notre-Dame à Namur, détiennent des fonds considérables. "Plus ou moins 7 millions", indique Soeur Pauline, responsable des comptes. Cette somme a été amassée grâce au fait que les soeurs reversent leur salaire et pension à la congrégation depuis toujours. Environ deux mille euros par mois par soeur. Elles ont néanmoins droit à de l'argent de poche: environ 200 euros par mois. Et pour les extras (un cadeau à acheter, un coiffeur à s'offrir), elles peuvent demander de recevoir un peu plus ponctuellement. "J'ai fait voeux de pauvreté", rappelle l'une d'elles.

À lire aussi Où allez-vous pouvoir voir le pape François? Voici le programme détaillé de sa visite

Toutefois, malgré ces ressources, les Sœurs de Notre-Dame rencontrent des difficultés financières croissantes en raison de la diminution de leurs effectifs et de l'augmentation des dépenses liées aux soins de santé.