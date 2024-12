Dernière ligne droite avant Noël: "Pour les commerçants, cette période est capitale"

À deux jours de Noël, les magasins s’attendent à une forte affluence. Ce week-end représente une période cruciale pour de nombreux commerçants, malgré une baisse des dépenses moyennes et la concurrence grandissante des achats en ligne.

Christophe Wambersie, secrétaire général du Syndicat neutre pour indépendants, souligne l’importance de cette période : "Au mois de décembre, on peut estimer qu’il y a plus ou moins 30 % des achats de cadeaux de Noël qui se font durant ces fameux week-ends durant lesquels les magasins sont ouverts".

Le dernier week-end avant Noël est traditionnellement l’un des plus importants pour les commerçants, notamment pour les indépendants.

La prudence face à l’avenir joue également un rôle important : "Il y a toujours la crainte d'un avenir qui n'est pas certain. On préfère économiser et donc réduire ses dépenses pour se protéger pour l'avenir", ajoute-t-il.

La concurrence de l’e-commerce toujours plus forte

Les commerçants physiques doivent aussi faire face à un concurrent de taille : les achats en ligne.

Selon Christophe Wambersie, environ 20 à 25 % des cadeaux de Noël sont désormais achetés via Internet : "Une bonne partie de ces achats vient d’autres pays et ne profite pas à l’économie belge".

Malgré ces défis, ce dernier week-end avant Noël sera décisif pour les commerçants. Beaucoup espèrent une forte affluence pour compenser une année marquée par l’incertitude économique et les nouvelles habitudes de consommation.