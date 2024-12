Didier Reynders perçoit une pension de 12.629 euros bruts: comment l'expliquer alors que la loi belge prévoit nettement moins?

Didier Reynders est dans la tourmente ces dernières semaines après l'ouverture d'une enquête pour blanchiment d'argent à son encontre. L'occasion de s'intéresser à combien d'argent gagne l'ancien ministre belge et commissaire européen.

Ce sera aussi le cas pour tous les responsables politiques belges qui ont à la fois exercé une carrière nationale et internationale, comme Charles Michel et Elio Di Rupo.

Ce mardi, nos confrères de Sudinfo annonçaient que Didier Reynders perçoit une pension de 12.629 euros bruts. Un montant très élevé qui s’explique par le fait qu’il touche à la fois une pension belge et une pension liée à l’Europe et à la fonction de commissaire qu’il a exercée.

Quelle fonction politique est la plus intéressante pour la pension ?

La réponse n'est pas simple. Cela dépend de la durée de la carrière politique et des mandats.

Nos confrères de Sudinfo ont fait le calcul et le journal arrive à la conclusion qu'un parlementaire qui aurait une carrière complète de 45 années, toucherait plus de 6 000 euros de pension. Il faut savoir que, pour le personnel politique, la pension ne peut pas dépasser le maximum absolu de 7.800 euros brut par mois. C’est ce que prévoit la loi Wijninckx votée en 1978. Une exception est faite dans des cas comme ceux de Didier Reynders. On ne tient pas compte de ce plafond en cas de perception d’argent venant de l’étranger, notamment une pension de député européen.

Ce plafond n'entre pas non plus en ligne de compte pour les hommes et femmes politiques qui continueraient à travailler après 65 ans.

Autre cas où le plafond est dépassé, c'est pour les anciens présidents de la Chambre, qui ont perçu des bonus de pension. Il y a aussi tous ces députés qui touchent une pension supérieure à 9 000 euros par mois, parce qu'ils étaient déjà députés avant 2014 et avant cette date, il suffisait de 20 ans de mandat pour bénéficier d'une carrière complète de 45 ans.

Des montants sans commune mesure avec la pension légale moyenne dont bénéficient les Belges : environ 1 600 euros brut pour un salarié, 1 050 pour un indépendant. 70 % des retraités belges touchent moins de 2 000 euros.