Diminution du bilan de Dexia de 35% en 2022, résultat net en hausse

Face à une situation géopolitique "complexe" et une hausse des taux d'intérêt favorable à Dexia, "le groupe a enregistré une baisse significative de son bilan et de son besoin de financement, ce qui accroît sa résistance à un éventuel stress de liquidité, et a encore amélioré ses ratios de solvabilité, qui se situent à un niveau élevé", analyse dans un communiqué l'administrateur délégué de Dexia, Pierre Crevits.

Le total de bilan a baissé de plus de 34 milliards d'euros, pour s'établir au 31 décembre 2022 à 64,3 milliards. Le groupe a dégagé un résultat net positif de 5 millions d'euros, "porté en particulier par la contribution positive des impacts de la réforme des indices monétaires".

Dexia s'était effondrée pendant la crise financière de 2008. La division bancaire belge avait été séparée du groupe en 2011 et rebaptisée Belfius. Depuis lors, la banque résiduelle Dexia met progressivement fin à ses activités (prêts et obligations) de manière ordonnée.