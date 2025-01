Faillite de Lunch Garden: voici les 19 restaurants qui ne seront pas repris

"Nous sommes dans la dernière ligne droite pour parvenir à un accord entre l'investisseur et le curateur", a déclaré Stephan Brouwers.

L'impact du covid qui "se fait encore sentir"

Le CEO a précisé que l'intention de l'investisseur est de conserver le concept Lunch Garden et de le relancer avec les activités viables. "L'investisseur est convaincu de maintenir la position unique de Lunch Garden sur le marché belge", a-t-il souligné. La chaîne de restauration reconnaît avoir connu des années "difficiles". Les fermetures obligatoires durant la pandémie de Covid-19 ont eu un "impact financier profond qui se fait encore sentir". Certains sites ont tiré vers le bas les performances de l'ensemble de la chaîne, et les coûts ont augmenté en raison de l'inflation et d'indexations élevées. Bien qu'il y ait eu "une tendance positive du chiffre d'affaires et du résultat d'exploitation" ces deux dernières années, "elle s'est avérée insuffisante pour supporter les investissements nécessaires", a ajouté Lunch Garden.

L'actionnaire ICG a donc dû continuer à injecter de l'argent, ce qui n'était plus viable. Lunch Garden espère être relancée le plus rapidement possible, "peut-être dès aujourd'hui".