Finale de "La Meilleure Friterie" ce jeudi soir: mais au fait, est-ce un métier qui rapporte beaucoup d'argent?

Les friteries font partie intégrante de la culture belge, avec près de 4.600 établissements à travers le pays. Leur secret ? Une combinaison de qualité, convivialité et innovation qui séduit les clients.

Ce jeudi soir à 19h50, c'est la grande finale de "La meilleure friterie" sur RTL tvi. Le concours va élire les meilleures friteries de Bruxelles et de Wallonie, qui demeurent de véritables institutions en Belgique.

La Belgique, célèbre pour ses "fritkots", compte environ 4.600 friteries, avec une majorité en Flandre, suivie de 1.500 en Wallonie et environ 400 à Bruxelles. Cette présence dense témoigne de l'attachement des Belges à cette tradition culinaire. À Éghezée, par exemple, on trouve plusieurs friteries à quelques centaines de mètres les unes des autres, signe d’une demande bien présente. "Il y a beaucoup d'engouement pour les frites. Ici, les gens aiment bien en manger beaucoup, et je pense qu'il y a du travail pour tout le monde", déclare Julien Honnof, frituriste.