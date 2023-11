Infrabel présente deux nouveaux dispositifs pour rendre les travaux ferroviaires plus sûrs

Infrabel a présenté lundi à Bruxelles deux nouveaux dispositifs destinés à rendre les chantiers ferroviaires plus sûrs, six ans après l'accident de train qui avait coûté la vie à deux de ses travailleurs à Morlanwelz. Ces systèmes, baptisés Infralert et "Mobile Balise Stop" (MBS), constituent deux primeurs, l'une mondiale et l'autre européenne.

Le système MBS fonctionnera également, dès le mois de mai, à l'aide de "balises, qui isolent une zone. Lorsqu'un train pénètre dans cette zone, il est bloqué" puisqu'un freinage d'urgence s'opère, expose le CEO d'Infrabel Benoît Gilson.

Ces outils ont été élaborés en réaction à l'accident mortel sur un chantier à Morlanwelz, dans le Hainaut, six ans auparavant. Le 27 novembre 2017 en soirée, deux ouvriers d'Infrabel avaient été tués et deux autres grièvement blessés alors qu'ils réparaient l'infrastructure ferroviaire endommagée en matinée par la collision entre une voiture fauchée et un train sur un passage à niveau.

"Après l'accident de Morlanwelz, on s'est rendu compte qu'il n'existait pas de système de protection automatique du personnel en Europe et on a donc dû les développer nous-mêmes. Nous avons dû tout inventer", a encore relevé M. Gilson.