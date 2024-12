ING abaisse les taux de ses comptes d'épargne

L'ING Compte d'épargne propose, lui, un taux de base annuel de 0,50% et une prime de fidélité annuelle de 1,75%. Le premier passera à 0,25%, tandis que la seconde atteindra 1,50%.

L'ING Epargne Tempo offre actuellement un taux de base annuel de 1,20% et une prime de fidélité annuelle de 1,80%. Le taux de base annuel sera bientôt de 1,05% et la prime de fidélité annuelle de 1,70%.

Enfin, pour l'ING Orange Savings, qui n'est plus commercialisé, la banque offrira un taux de base de 0,20% et une prime de fidélité de 0,10% contre respectivement aujourd'hui 0,60% et 0,20%.