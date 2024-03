La SFPIM, renforce sa participation au capital d'Euronext, à l'instar de la Caisse des Dépôts française et de la CDP Equity (CDPE) italienne, a-t-on appris vendredi dans un communiqué.

Le fonds souverain belge, la Caisse des Dépôts et la CDPE rachètent des actions Euronext appartenant au fournisseur de services financiers Euroclear. Plus précisément, l'acquisition porte sur respectivement 2,0%, 0,5% et 0,5% du capital d'Euronext.

La "SFPIM détient désormais une participation dans le capital d'Euronext de 5,2%, devenant le troisième actionnaire du RSA (le pacte des actionnaires de référence d'Euronext) après CDPE (7,8%) et CDC (7,8%), et renforçant ainsi son soutien à cette infrastructure paneuropéenne, aux côtés des autres actionnaires de référence", peut-on lire dans un communiqué.