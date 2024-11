Le Black Friday est aussi un fardeau pour les indépendants et petits commerçants: "On n'arrive pas à suivre"

Le Black Friday, journée de promotions à ne pas manquer pour certains et source de difficultés pour d'autres, suscite des réactions contrastées parmi les commerçants , entre succès et préoccupations.

Cependant, pour les petits commerçants, la réalité est tout autre. Certains d'entre eux ont vu leur chiffre d'affaires chuter de manière significative, comme l'explique une commerçante indépendante : "Pour moi, aujourd'hui, c'est une journée relativement calme. Je suis à peu près à 30% de mon chiffre d'affaires habituel pour un vendredi". Cette situation a des répercussions négatives, en particulier pour les boutiques indépendantes qui ne peuvent pas se permettre de concurrencer les grosses promotions : "On n'a pas la marge nécessaire pour faire des grosses promotions, des moins 40, moins 50 %", déplore une commerçante namuroise.

Le Black Friday est une journée très attendue par de nombreux consommateurs qui profitent des promotions importantes pour effectuer leurs achats de Noël: "On vient spécialement pour le Black Friday en fait pour avoir les promotions parce qu'on a une grande famille et donc c'est toujours utile", dit un client. Certains commerçants enregistrent à ce moment-là une forte augmentation de leur activité. "Le Black Friday 2024 représentera pour nous plus ou moins 3500 commandes en 10 jours, soit une augmentation de 200% plus ou moins de notre activité normale", dit un commerçant.

Les petits commerçants souffrent aussi

En outre, les actions commerciales telles que le Black Friday impactent également les petits commerces pendant la période cruciale des fêtes. En effet, ces derniers réalisent environ 30 % de leur chiffre d'affaires en décembre, une période mise à mal par les promotions précoces : "À partir du moment où on fait des promotions avant ce mois-là et que c'est essentiellement l'apanage des plus grandes entreprises, c'est autant de chiffre d'affaires qui ne tombera pas dans l'escarcelle du commerce indépendant", explique Christophe Wambersie, secrétaire général Bruxelles-Wallonie du Syndicat Neutre pour Indépendants.

Le Black Friday, qui s'étend de plus en plus dans le temps, soulève ainsi des enjeux majeurs pour l'ensemble des commerçants en Belgique, entre opportunités de vente et difficultés à rivaliser avec les grosses promotions.