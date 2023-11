Le Bureau du Plan prévoit toujours un dépassement de l'indice pivot en mars puis septembre

Le Bureau fédéral du Plan prévoit toujours mardi que l'indice pivot serait atteint par l'indice santé lissé au mois de mars prochain, puis en septembre, comme lors de ses dernières prévisions. Les allocations sociales et les salaires dans la fonction publique seraient alors adaptés au coût de la vie, de 2%, respectivement en avril et mai, puis octobre et novembre 2024.