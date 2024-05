Le gouvernement espagnol menace de bloquer l'OPA de BBVA sur Sabadell

"Il s'agit d'une offre extraordinairement attractive, de nature à créer une entité de plus grande envergure", a défendu, dans un communiqué, le président de la deuxième banque espagnole, Carlos Torres.

Cette opération risque de détruire "de nombreux emplois" et de "tuer Sabadell au seul profit des fonds d'investissement étrangers qui détiennent BBVA", a-t-elle insisté sur le réseau social X.

Le gouvernement de gauche espagnol est immédiatement monté au créneau contre cette offre, jugée "contraire aux intérêts" de l'Espagne par la ministre du Travail d'extrême gauche et numéro trois du gouvernement, Yolanda Diaz.

Soulignant ses "effets potentiellement dommageables" pour le système bancaire et pour les Espagnols, M. Cuerpo n'a pas détaillé toutefois les marges de manoeuvre dont dispose l'exécutif pour bloquer cette opération, qui devra recevoir le feu vert de la BCE et des autorités boursières et de la concurrence espagnoles.

L'OPA de BBVA, qui permettrait aux actionnaires de Sabadell de détenir 16% du futur géant bancaire, valorise la quatrième banque espagnole à près de 11,5 milliards d'euros.