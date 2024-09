Le gouverneur de la Banque nationale de Belgique, futur ministre des Finances? "On ne me l'a jamais proposé, mais..."

"J'ai peut-être rêvé de politique quand j'étais plus jeune, moins maintenant. J'ai un boulot qui me plaît et je suis à un âge où on commence à penser un petit peu à la sortie", a-t-il ajouté. "Une sortie comme ministre des Finances dans le prochain gouvernement?", lui lance alors notre journaliste. Ce à quoi il a répondu: "On ne me l'a jamais proposé. Alors si on me propose d'être ministre des Finances, c'est certainement quelque chose que l'on ne peut pas ne pas considérer, mais c'est très hypothétique comme question."

Ecoutez l'intégralité de l'interview personnelle de Pierre Wunsch dans la vidéo en haut de cet article.