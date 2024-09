La situation économique de la Belgique est-elle moins bonne que celle de nos voisins? La réponse du gouverneur de la Banque nationale

Si la Belgique s'en sort visiblement bien par rapport à ses voisins, qu'en est-il à l'intérieur de notre pays ? La Wallonie est-elle en train de rattraper son retard par rapport à la Flandre, ou au contraire, s'enfonce-t-elle davantage ?

Là aussi, Pierre Wunsch adopte un discours assez optimiste, en évoquant notamment la situation actuelle comparée à celle d'il y a 50 ans. "Si l'on regarde les chiffres, en termes de revenu par habitant, nous continuons à diverger. Cela se produisait à un rythme très important entre les années 60 et 90, où nous perdions presque 1 % par an. Depuis, c'est devenu assez marginal, mais il n'y a pas de rattrapage. Là où l'évolution est plus favorable, c'est que la Flandre a retrouvé le plein emploi il y a déjà 10-15 ans. Nous observons une amélioration de la situation sur le marché du travail en Wallonie et à Bruxelles. Elle est lente, mais il y a un potentiel (...)", explique-t-il.

