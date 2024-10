Le prêt hypothécaire sur 40 ans de retour: voici les conditions

Cependant, certaines conditions s'appliquent : les emprunteurs ne pourront pas financer plus de 80 % du prix du bien, et le logement devra répondre à des critères énergétiques spécifiques. De plus, il est nécessaire de souscrire à une assurance incendie et une assurance solde de dette auprès de Vivium. Le prêt doit être remboursé avant l'âge de la retraite, ce qui limite son accès aux jeunes de 27 ans ou moins, puisque l'âge de la retraite sera fixé à 67 ans d’ici 2030.

Toutefois, l'inconvénient de ce type de prêt est son coût total plus élevé. Pour un emprunt de 250.000 euros, les intérêts cumulés sur 40 ans atteindront 176.000 euros, soit 72.000 euros de plus qu'un prêt sur 25 ans.