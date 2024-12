Le prix du café n'a jamais été aussi élevé depuis presque 50 ans: plusieurs raisons l'expliquent dont... Donald Trump

Presque cinquante ans que le café n’a pas été aussi cher : le cours de l’arabica a atteint un sommet mercredi, essentiellement en raison de craintes grandissantes sur la récolte au Brésil, premier producteur mondial, touché par une sécheresse historique et des semaines d’incendies.

Le cours du café a plus que doublé en un an, entraînant une hausse des prix pour les producteurs, mais aussi en magasin. Résultat : la récolte de café, dont ce géant agricole est le premier producteur et exportateur mondial, est ébranlée : la livre d’arabica, variété la plus aromatique, la plus chère et la plus vendue, a atteint mercredi à New York un record depuis 1977, à 320,10 cents.