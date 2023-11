Les Belges sont massivement en faveur du maintien et de l'extension du nucléaire, selon un nouveau sondage

Depuis le mois de juin 2023, un accord de principe a été trouvé pour prolonger le nucléaire en Belgique, après des décennies d'annonce de fin programmée de cette source d'énergie. Tous les détails sont à lire dans cet article :

L'avis des citoyens a donc évolué au fil des ans, et il est devenu globalement positif à ce type de production d'énergie depuis la guerre en Ukraine et la flambée du prix du gaz, qui a rendu les factures énergétiques impayables pour de nombreux ménages. Dans notre Grand Baromètre du mois de mars 2023, vous vous étiez déjà prononcé en faveur de la prolongation des réacteurs (69% des Belges estimaient que c'était une bonne chose).

Un récent sondage commandé par le Forum Nucléaire confirme ces données, et indique même que les Belges sont favorables au développement (réouverture de réacteurs à l'arrêt, développement d'un nouveau type de réacteurs). Sachez que le Forum Nucléaire belge regroupe la plupart des sociétés et organismes actifs dans le domaine des applications du nucléaire, il a donc un avis clairement favorable sur cette source d'énergie. Le sondage est cependant une enquête en ligne menée par Polaris / AQ Rate, avec 1.000 répondants, même si les questions sont orientées (ce sont des affirmations "positives" auxquelles il est demandé de réagir). Voici les principales questions et leurs réponses.